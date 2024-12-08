Производство иранской автомобилестроительной компании Parskhodr сократилось

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании Parskhodro сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете на сайте codal.ir, действующем при Иранской организации по ценным бумагам и биржам.

Согласно отчету, за 8 месяцев в иранской автомобилестроительной компании Parskhodro было произведено 68 043 легковых автомобиля. При этом за аналогичный период прошлого года производство легковых автомобилей компании составило 73 572 единицы.

В отчете отмечается, что за указанный период продажи легковых автомобилей автомобилестроительной компании Parskhodro составили 63 467 единиц. Это на 96% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за аналогичный период прошлого года компания продала 71 388 единиц легковых автомобилей.

В отчете говорится, что за 8 месяцев компания произвела 43 682 легковых автомобиля модели Q-200, 12 676 автомобилей Saina S, 10 451 автомобиль Sahand, 1 234 автомобиля Quick.

Отметим, что за 8 месяцев 3 государственные автомобилестроительные компании Ирана произвели в общей сложности 621 497 легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года государственные автомобилестроительные компании Ирана произвели 647 979 единиц легковых автомобилей.