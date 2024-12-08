Увеличилась перевалка грузов в западных портах иранской провинции Ормузган

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) объем погруженных и отгруженных грузов в западных портах провинции Ормузган на юге Ирана увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам начальник Управления западных портов и мореплавания провинции Ормузган Муртаза Салари.

По его словам, за 8 месяцев в портах на западе провинции Ормузган было загружено и выгружено 8,58 миллиона тонн грузов, в том числе 4,33 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, 4,25 миллиона тонн ненефтяных продуктов. Было экспортировано 4,05 миллиона тонн продукции, в том числе 2,08 млн тонн от экспорта продукции составили ненефтяные продукты и 1,97 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Отметим, что на западе иранской провинции Ормузган действуют 10 портов. Среди этих портов более активны Ленге, Чарак, Сиви и Лаван.