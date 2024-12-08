IMIDRO назвала объем инвестиций в разработку месторождений

БАКУ /Trend/ - В течение 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) Организация по разработке и модернизации месторождений (IMIDRO) инвестировала около 27,8 триллиона риалов (около 58,2 миллиона долларов) в разведку месторождений.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ Ахмед Фаттахи, директор по разведке месторождений иранской IMIDRO.

По его словам, вложенные инвестиции составляют 69,4 процента от запланированных в государственном бюджете страны на текущий год (20 марта 2024-20 марта 2025) инвестиций в разработку месторождений. Государственный бюджет на текущий год предусматривает 40 триллионов риалов (около 83,8 миллиона долларов) на разведку месторождений.

Фаттахи сказал, что за 8 месяцев в стране было осуществлено 458 тысяч метров разведочных раскопок. За 8 месяцев проведено 78 процентов запланированных разведочных раскопок (590 тысяч метров) по добыче полезных ископаемых. В прошлом году (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) эти работы составили в общей сложности 556 тысяч метров.

Добавим, что в Иране насчитывается около 12 тысяч месторождений. Сообщается, что запасы полезных ископаемых в Иране превышают 50 миллиардов тонн. Средний ежегодный объём добычи в составляет более 400 миллионов тонн.