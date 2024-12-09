Транзит грузов через Иран увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 ноября 2024 года) транзит грузов через Иран вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики и финансов Ирана и генеральный директор Таможенной администрации Форуд Аскери на встрече директоров иранских таможен в Тегеране.

По его словам, за 8 месяцев через Иран было перевезено 14,7 миллиона тонн транзитных грузов.

Аскери отметил, что в прошлом году (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) через страну было перевезено 18 миллионов тонн транзитных грузов. Для увеличения объема транзита на таможнях страны должны использоваться современные системы и оборудование. Работа в этом направлении привела к увеличению транзита.

Представитель таможни отметил, что в 31 провинции страны действуют 140 таможен. В прошлом году таможни страны перечислили в казначейство 2,42 квадриллиона риалов (около 5,06 миллиарда долларов).

Отметим, что Иран расположен на ряде международных транзитных маршрутов (международный коридор Север-Юг, международный коридор Восток-Запад). Тем не менее инфраструктуры на траектории этих маршрутов, проходящих через страну, в полной мере не хватает, территория Ирана не считается безопасным маршрутом для международных грузовых компаний, против страны были введены международные санкции. Исходя из этого, международные компании не заинтересованы в транзите через Иран.