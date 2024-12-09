Производство продукции одного из горнодобывающих комплексов в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (20 марта-21 октября 2024 года) производство свинцового концентрата на горнодобывающем комплексе Нахляк в провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана, выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-22 октября 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по развитию рудников и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO).

За 7 месяцев в комплексе было произведено около 9,93 тыс. тонн свинцового концентрата. При этом за аналогичный период прошлого года в комплексе было произведено 7,47 тыс. тонн свинцового концентрата.

За 7 месяцев в комплексе добыто около 369 тысяч тонн рудных минералов. А это означает рост на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За аналогичный период прошлого года было добыто 266 тысяч тонн рудных минералов.

За этот период из комплекса в различные местные компании было отправлено 11,8 тыс. тонн свинцового концентрата. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года из комплекса различным местным компаниям было отправлено 7,44 тыс. тонн свинцового концентрата.

Отметим, что горнодобывающий комплекс Нахляк имеет запасы свинца в 1 миллион тонн. Ожидается, что эти запасы вырастут до 3 миллионов тонн.