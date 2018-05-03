Генсек ООН призвал не отказываться от ядерного соглашения с Ираном, пока нет альтернативы

3 мая 2018 11:50 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не считает правильным отказываться от соглашения по иранской ядерной программе, пока ему не будет найдена альтернатива. Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

"Я считаю, что СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) был важной дипломатической победой, и я думаю, что важно его сохранить, но я также полагаю, что существуют сферы, в которых необходимо наладить конструктивный диалог, поскольку ситуация в регионе мне видится опасной", - сказал он. "Если когда-нибудь на смену ему (СВПД) будет заключено более удачное соглашение, это будет хорошо, однако нам не следует отказываться от него, пока у нас не будет приемлемой альтернативы", - добавил Гутерриш.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что СВПД основан на лжи Тегерана. Премьер также представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых "сто тысяч файлов, доказывающих, что они [иранцы] лгут" по поводу ядерной программы военного назначения.

Во вторник МАГАТЭ заявило, что до 2003 года в Иране велась разработка "ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года". Агентство при этом определило, что эта деятельность не выходила за рамки научных исследований, и не нашло достоверных признаков того, что после 2009 года в Иране велась какие-либо работы по созданию атомной бомбы.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз называл сделку с Ираном "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. Глава Белого дома заявил 12 января, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. Ранее в апреле представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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