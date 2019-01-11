СМИ: Европа привержена сохранению ядерной сделки с Ираном

Испанская газета El País и La Vanguardia утвердили, что министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель на встрече с Мохаммадом Джавадом Зарифом заверил его, что ЕС привержен сохранению ядерного соглашения и хочет избежать негативных последствий выхода США из СВПД, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По сведениям источника, Европа полностью поддерживает ядерный мир с Ираном, но в то же время вводит санкции в отношении некоторых действий Тегерана.

Как передает издание, в среду Боррель попытался сохранить этот баланс на встрече с иранским коллегой в Нью-Дели в рамках Международной конференции «Раисина диалог».

Источник также указал на встречу министров и отметил, что встреча состоялась в тот же день, когда Европейский союз внес структуру министерства безопасности Ирана и двух иранских физических лиц в перечень террористов, обвиняя их в убийстве двух оппозиционеров в Нидерландах. Тегеран опроверг эти обвинения.

«На встрече с Зарифом я воспользовался случаем и сказал иранскому министру, что Европейский союз полностью привержен сохранению этого соглашения», передает El País со ссылкой на слова Борреля.

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