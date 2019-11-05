Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг на объекте в Фордо, запрещенное ядерной сделкой. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

"С завтрашнего дня начнет процесс ввода газа в Фордо", - сказал Роухани в ходе выступления, объявив, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказывается от выполнения обязательств в ядерной сделке.

По его словам, эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнять свои обязательства по ней.

"Как только они (стороны сделки) вернутся к своим обязательствам, мы газификацию прервем", - добавил он, сообщив, что дает сторонам сделки еще два месяца на переговоры по ядерной сделке.

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