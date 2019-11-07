Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на ядерный объект

7 ноября 2019 10:22 (UTC+04:00)

На прошлой неделе сотрудники Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) не пустил одного из инспекторов МАГАТЭ на объект по обогащению урана в Натанзе, поскольку у него оказались"подозрительные" материалы. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщили в пресс-службе ОАЭИ.

"В момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие у этой женщины "подозрительных" веществ и материалов. В связи с этим, ее не пустили на объекте, и об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что ее разрешение на проведение инспекций в Иране было аннулировано", - уточнили в ОАЭИ.

В заявлении отмечается, что на данный момент инспектор уже покинула Иран, направившись в Вену.

"Расследование по этому вопросу продолжается. Постпред Ирана при МАГАТЭ поднимет вопрос на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в четверг", - говорится в сообщении ОАЭИ.

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