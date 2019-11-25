В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку

Иран считает, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо в Иране.

"Что касается ряда (ядерных) исключений из санкций США, мы не считаем, что США могут высказываться как-то о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) или вмешиваться в этот вопрос, а также судить о наших ядерных обязательствах", - сказал на брифинге Мусави.

Он также подтвердил, что Тегеран продолжает сотрудничество и взаимодействие с МАГАТЭ.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В начале сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

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