Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу

6 декабря 2019 06:57 (UTC+04:00)

Совет безопасности ООН на заседании 18 декабря обсудит выполнение резолюции по иранской ядерной программе, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает Trend.

В четверг Небензя в Вашингтоне принял участие во встрече постпредов стран-членов СБ ООН с президентом США Дональдом Трампом.

"Совбез по Ирану соберется, даже не столько по Ирану, по выполнению резолюции 2231. Он соберется в независимости от того, что сказал президент (США Дональд) Трамп, 18 декабря, в соответствии с планами графика Совета безопасности, и там будет обсуждение выполнения и невыполнения резолюции 2231. Это не популярный вопрос, независящий от того, что сегодня говорил президент Трамп журналистам", - сказал Небензя.

В июле 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы.

США вышли из СВПД в 2018 году. В ответ Иран начал поэтапный выход из соглашения.

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