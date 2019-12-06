Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу

Совет безопасности ООН на заседании 18 декабря обсудит выполнение резолюции по иранской ядерной программе, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает Trend.

В четверг Небензя в Вашингтоне принял участие во встрече постпредов стран-членов СБ ООН с президентом США Дональдом Трампом.

"Совбез по Ирану соберется, даже не столько по Ирану, по выполнению резолюции 2231. Он соберется в независимости от того, что сказал президент (США Дональд) Трамп, 18 декабря, в соответствии с планами графика Совета безопасности, и там будет обсуждение выполнения и невыполнения резолюции 2231. Это не популярный вопрос, независящий от того, что сегодня говорил президент Трамп журналистам", - сказал Небензя.

В июле 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы.

США вышли из СВПД в 2018 году. В ответ Иран начал поэтапный выход из соглашения.

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