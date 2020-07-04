Зариф направил в ЕС письмо о случаях несоблюдения евротройкой СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД Жозепу Боррелю письмо, перечислив все моменты несоблюдения евротройкой (Францией, Германией и Великобританией) условий ядерной сделки, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Вчера министр иностранных дел в письме высокому представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД еще раз перечислил случаи несоблюдения европейскими странами (ядерной сделки), направив (письмо) с целью их решения в совместную комиссию согласно параграфу 36 СВПД", - сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Зариф в своем письме предупредил, что любое вмешательство в сотрудничество Ирана с МАГАТЭ может оказать негативный эффект на взаимодействие Тегерана с агентством", - пояснил представитель МИД Ирана.

Кроме того, Мусави отметил, что Тегеран примет необходимые меры в случае безответственного поведения, потребовав от евротройки следовать положениям ядерной сделки, таким образом сохранив ее, и не следовать по выбранному США пути максимального давления на Иран.