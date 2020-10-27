МАГАТЭ подтвердило строительство Ираном завода по центрифужному обогащению урана

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили подтверждения появившейся ранее информации, что Иран приступил к строительству подземного предприятия по сбору центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил во вторник в интервью агентству Associated Press (AP) гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Они (иранцы - ИФ) это начали, но не завершили. Это долгий процесс", - сказал он.

Других деталей Гросси предоставлять не стал, сославшись на "конфиденциальность информации".

В июле этого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии.

В свою очередь Гросси сообщил, что Иран по-прежнему дает доступ инспекторам МАГАТЭ к своим объектам, в том числе в Натанзе.

Также Гросси сказал, что Иран продолжает накапливать запасы низкообогащенного урана, однако, по оценкам МАГАТЭ, он не обладает достаточным количеством подобных материалов для производства ядерного оружия. При этом гендиректор МАГАТЭ напомнил, что еще до заключения в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран был близок к получению возможностей по созданию ядерного оружия, но не стал добиваться этого.

AP напоминает, что согласно последнему на данный момент квартальному отчету МАГАТЭ, Иран располагает 2 105 кг низкообогащенного урана, хотя международное соглашение позволяет Тегерану иметь всего 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.