МАГАТЭ: Иран продолжает сокращать обязательства по СВПД

Тегеран продолжает сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, следует из нового отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Согласно сообщению журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, по состоянию на 2 ноября Иран накопил более 2443 кг низкообогащенного урана, что на 338 кг выше по сравнению с запасами, зафиксированными в августе (2105 кг).

По его сообщению, Иран в 10 раз превысил предел, установленный СВПД, он составляет 202,8 кг. Иран также обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень лишь в 3,67%.

Кроме того, в распространенном в среду заявлении МАГАТЭ говорится, что в рамках соглашения с Ираном на той неделе агентство дополнительно обследовало еще один объект в стране, при этом были взяты экологические образцы.