Аббас Аракчи: Переговоры по СВПД продолжатся до обеспечения интересов Ирана

Пока интересы Ирана не будут обеспечены, переговоры по возобновлению ядерной сделки продолжатся. Об этом заявил замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам Аббас Аракчи во вторник после заседания совместной комиссии по СВПД в Вене, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Все стороны серьезно участвовали в переговорах, многие делегации надеются, что этот раунд может стать последним раундом переговоров, и мы придем к выводу. Можно так считать, но должно быть немного осторожным», отметил главный переговорщик Ирана.

Говоря об оставшихся вопросах и время завершения переговоров, Аракчи заявил: «Не можно назначить дату. Я даже не могу точно сказать, что это будет последний раунд переговоров. Остальные вопросы, на наш взгляд, должны быть решены таким образом, чтобы это нас устраивало».

«Конечно, мы не намерены тратить время зря и не позволим другим тратить время зря», добавил он.

«Мы не будем торопиться без причины, не допустим продления переговоров. Мы надеемся, что в этом раунде будут достигнуты результаты. Но мы не обязаны делать это в этом раунде, но мы обязаны полностью удовлетворить наши интересы», подчеркнул Аракчи.

По его словам, иранская сторона не будет торопиться без надобности и в то же время не продолжит переговоры без причины и логики. Время для нас не критерий, а обеспечение интересов страны – критерий для нас, и переговоры будут продолжаться до тех пор, пока эти интересы не будут соблюдены.