США не позволили восстановить СВПД - МИД Ирана

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе было отложено из-за подхода США. Переговоры по этому вопросу будут продолжены после прихода к власти новой администрации в Иране. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Иран и остающиеся участники СВПД (РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция) на переговорах в Вене серьезно и качественно продвинулись вперед, но подходы США не позволили восстановить сделку", - сказал Хатибзаде.

При этом он подчеркнул, что Тегеран продолжит переговоры по СВПД уже после формирования новой администрации президента Эбрахима Раиси, который вступит в должность 5 августа.

Относительно сообщений о том, что европейские участники сделки предложили план возрождения СВПД, он сказал, что Иран примет не что иное, как СВПД, поскольку он не ожидает ничего, кроме сделки.

Обмен пленными с США и Великобританией

Официальный представитель иранского МИД назвал "поразительным" заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса, отметив, что Иран вел в Вене через посредников переговоры с США и Великобританией по теме заключенных без увязки с консультациями по СВПД.

"США решили отложить обмен заключенными после того, как Тегеран объявил, что продолжит переговоры по СВПД уже после формирования новой администрации в Иране", - сказал он.

Ранее 17 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи призвал к скорейшему осуществлению обмена пленными. "Десять заключенных со всех сторон могут быть освобождены завтра, если США и Великобритания выполнят свою часть сделки", - написал Аракчи в своем Twitter.