Глава МИД Франции заявил, что переговоры по иранской ядерной сделке продвигаются медленно
Консультации в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проходят очень медленно.
Такое мнение высказал во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Дискуссии идут, но, с нашей точки зрения, слишком медленно", - сказал министр. Это, по его словам, "снижает шансы достижения соглашения по иранскому атому, которое бы отвечало интересам сторон, в реалистичные сроки". "Мы все еще далеки от заключения соглашения", - заявил Ле Дриан.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО)
Лента новостей
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с провокацией, совершенной Арменией
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны
Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО)
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос"
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)