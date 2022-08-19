В Белом доме назвали недостоверными сообщения о возможных уступках Ирану

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила в четверг, что информация о возможных уступках со стороны Вашингтона Тегерану в связи с переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не соответствует действительности. Об этом в четверг сообщил портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Сообщения] о том, что мы пошли на новые уступки Ирану или рассматриваем такие уступки в рамках восстановления ядерной сделки 2015 года, абсолютно недостоверны", - заявила она.

Также Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг провел встречу с членом Палаты представителей Конгресса США Тедом Дойчем и послом США в Израиле Томом Найдсом. В ходе беседы израильский премьер заявил, что обсуждаемый Ираном и ЕС проект соглашения по восстановлению СВПД содержит больше уступок Тегерану, чем оригинальная сделка, и не соответствует принципам администрации президента США Джо Байдена. Лапид подчеркнул, что Израиль сделает все возможное, чтобы Иран не смог разработать ядерное оружие.

Как ранее сообщил на своей странице в Twitter базирующийся в Лондоне телеканал Iran International со ссылкой на близких к администрации президента Ирана лиц, Вашингтон якобы согласился предоставить Тегерану ряд послаблений в рамках венских переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки. В частности, США, как утверждается, согласились полностью снять санкции с 17 иранских банков, ослабить санкции в отношении еще 150 учреждений, немедленно разблокировать иранские активы в Южной Корее на $7 млрд. Кроме того, Вашингтон, по утверждению телеканала, отменит три указа, принятых в 2018 году при президенте США Дональде Трампе и касающихся ужесточения ограничений в отношении Тегерана.