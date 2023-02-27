В Иране заявили о готовности США вернуться к переговорам по восстановлению ядерной сделки

Соединенные Штаты готовы вернуться к переговорам о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу Al-Alam, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Абдоллахияна, его иракский коллега Фуад Хусейн получил заверения от представителей американской администрации о том, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в урегулировании разногласий с Тегераном, которые препятствуют возрождению ядерной сделки.

"Господин Фуад Хусейн после недавнего визита в Вашингтон передал нам сообщение, согласно которому американская сторона готова обсуждать соглашение [по иранской ядерной программе] с тем, чтобы достичь конкретных результатов. Мы приветствовали и приветствуем дипломатический диалог, мы никогда не избегали контактов и готовы в рамках венских переговоров к обмену мнениями с американской стороной как через посредников, так и напрямую", - сказал Абдоллахиян, комментируя итоги встречи с Хусейном, которая состоялась 22 февраля в Багдаде.

Кроме того, глава МИД Ирана заявил, что считает возможным восстановление ядерной сделки.

"Исходя из того сообщения, которое господин Фуад Хусейн передал от американской стороны, я лично вижу, что достижение соглашения возможно, поскольку американская сторона продемонстрировала свою готовность предпринять необходимые шаги", - подчеркнул министр.

"Однако проблема заключается в том, что дипломатические сигналы американцев противоречат их публичным заявлениям. Они посылают позитивные сигналы по дипломатическим каналам, тогда как в медийном пространстве говорят совсем другие слова", - добавил он.