Запад может вынести резолюцию с осуждением Ирана по ядерному досье в июне

Страны Запада могут вынести резолюцию с осуждением действий Ирана по его ядерному досье в июне на заседании совета управляющих МАГАТЭ. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на западного дипломата, осведомленного о ходе переговоров с иранскими властями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Западные страны не спешат выдвигать [в МАГАТЭ] свой проект резолюции, осуждающей Иран, но это только затишье перед бурей", - сказал он. Дипломат добавил, что в этой резолюции Тегерану предъявляются претензии за "игнорирование представленной возможности для сотрудничества [с Западом]".

Дипломатический источник Al Hadath указал, что указанная резолюция может быть вынесена на утверждение "в июне на заседании (совета управляющих) МАГАТЭ". "На совещании в июне, - заметил дипломат, - будет дана оценка степени сотрудничества Ирана по его ядерной программе".

В конце прошлой недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси нанес визит в Тегеран, где провел два раунда переговоров с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном и президентом страны Эбрахимом Раиси. На встрече с Раиси глава агентства выразил удовлетворение выработанными во время визита совместными мерами, которые, по его словам, предполагают налаживание сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ.

Ранее на пресс-конференции в Вене Гросси ответил утвердительно на вопрос журналистов о готовности Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Однако уже на следующий день официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди в комментарии агентству ИРНА опроверг данное заявление Гросси и подчеркнул, что вопрос установки новых камер наблюдения на иранских ядерных объектах не обсуждался в ходе визита главы МАГАТЭ в Тегеран.