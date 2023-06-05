Совет управляющих МАГАТЭ обсудит Иран и Украину

Сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открывается 5 июня и будет обсуждать несколько важных вопросов. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило, что на повестке дня будут рассмотрены Украина, Иран и трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS), сообщает Trend.

Согласно сообщению в Twitter, в повестке дня также указаны Ежегодный доклад Агентства, Доклад об осуществлении гарантий, Доклад о техническом сотрудничестве, а также ряд других значимых вопросов.

Кроме того, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что в повестке дня появится новый пункт - "Ядерная силовая установка ВМФ Бразилии".

Сессия Совета управляющих МАГАТЭ продлится с 5 по 9 июня. Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ и проводится пять раз в год.