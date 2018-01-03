Иран опроверг информацию о задержании в ходе протестов гражданина ЕС

БАКУ /Trend/ - Представитель судебной власти западной иранской провинции Лурестан опроверг ранее распространенную в СМИ информацию о задержании в ходе протестов гражданина европейской страны, сообщает агентство Mehr.
Глава отдела по связям с общественностью судебной власти провинции Али Сабзивари отметил, что задержанный ранее является уроженцем города Боруджерд, проживающим в Европе.
Сабзивари добавил, что сотрудники службы безопасности арестовали его, когда он снимал видео протестов в округе.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур Ирана задержали гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам в городе Боруджерд в провинции Лурестан на западе исламской республики.
(Автор: Халид Казымов)
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