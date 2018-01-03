Иран опроверг информацию о задержании в ходе протестов гражданина ЕС

3 января 2018 23:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представитель судебной власти западной иранской провинции Лурестан опроверг ранее распространенную в СМИ информацию о задержании в ходе протестов гражданина европейской страны, сообщает агентство Mehr.

Глава отдела по связям с общественностью судебной власти провинции Али Сабзивари отметил, что задержанный ранее является уроженцем города Боруджерд, проживающим в Европе.

Сабзивари добавил, что сотрудники службы безопасности арестовали его, когда он снимал видео протестов в округе.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур Ирана задержали гражданина одной из европейских стран за причастность к беспорядкам в городе Боруджерд в провинции Лурестан на западе исламской республики.

(Автор: Халид Казымов)

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