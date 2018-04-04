Роухани на встрече с Путиным отметил взаимодействие с Россией по Сирии

4 апреля 2018 13:58 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани отметил хорошее взаимодействие с РФ по Сирии, выразив надежду, что трехсторонний саммит с Турцией будет способствовать миру в регионе, передает РИА Новости.

"У обеих стран есть общий взгляд на вопросы двустороннего характера и на международные вопросы. Что касается региональных вопросов, то у нас идет очень хорошее взаимодействие, особенно относительно сирийского урегулирования", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Саммит, который вы проводили по своей инициативе в Сочи, был отправной точкой для урегулирования сирийского кризиса. После того саммита вы еще проводили у себя в Сочи конгресс сирийского нацдиалога, который действительно успешно закончился. И сегодня я очень рад, что второй раунд трехстороннего саммита проводится в Анкаре", — заявил Роухани.

"У нас три важные задачи: безопасность и стабильность, возвращение беженцев и определение судьбы Сирийской Арабской Республики руками сирийцев. Очень надеюсь, что сегодняшний саммит способствует установлению мира и безопасности в нашем регионе", — отметил президент Ирана.

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