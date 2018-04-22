Глава МИД Ирана заявил, что международное сотрудничество требует взаимного уважения

22 апреля 2018 19:28 (UTC+04:00)

Любое сотрудничество между странами должно проходить на условиях взаимного уважения, но нынешняя администрация США демонстрирует, что она несерьезно относится к своим международным обязательствам. Об этом в показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф, пишет ТАСС.

Ему был задан вопрос о готовности работать с директором ЦРУ Майклом Помпео в случае его окончательного утверждения на посту госсекретаря Сенатом Конгресса. "Каждый сигнал, посылаемый Соединенными Штатами - назначения, заявления - говорит нам и международному сообществу, что Соединенные Штаты несерьезно относятся к своим международным обязательствам", - сказал иранский дипломат.

"Любое международное взаимодействие требует взаимного уважения. Нам нужно подождать и посмотреть", - добавил Зариф, говоря о сотрудничестве с новым госсекретарем. Он также уточнил, что ранее никогда не встречал Помпео.

Комитет Сената по иностранным делам должен проголосовать по кандидатуре Помпео 23 апреля. Против назначения директора ЦРУ госсекретарем решительно выступают демократы, кроме того, Помпео должен затем утвердить весь Сенат. На слушаниях, посвященных его утверждению, Помпео пообещал добиваться изменения соглашения по ядерной программе Ирана. Зариф в интервью подчеркивал, что Тегеран не примет новую версию сделки, республика также готова вернуться к своим ядерным разработкам, если Вашингтон возобновит действие замороженных ранее антииранских санкций.

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