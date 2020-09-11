В МИД Ирана отреагировали на заявлениe Microsoft

Как сообщалось ранее, в корпорации Microsoft заявили, что хакеры из России, Китая и Ирана пытаются шпионить за отдельными лицами и группами, участвовавшими в президентских выборах в США в ноябре 2020 года. Об этом, передает Trend со ссылкой на İRNA.

«Соединенные Штаты, которые на протяжении десятилетий вмешивались в выборы в других странах, в том числе в Иране, ведут активную контрразведывательную кампанию против других стран, не могут сделать такое нелепое заявление. Как мы неоднократно говорили, для Тегерана не имеет значения, кто возглавляет Белый дом. Главное - это соблюдение Вашингтоном международного права, правил и норм, отказ от вмешательства в дела других стран и выполнение взятых на себя обязательств», - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде .