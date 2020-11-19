Иран не придает значения необоснованным утверждениям США - постпред

Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, заявил, что Иран не придает значения необоснованным и вводящим в заблуждение заявлениям США, основная цель которых — оказать давление на МАГАТЭ и его государства-члены, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Гариб Абади в четверг выступил с речью на ежеквартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на тему проверки выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Он отметил, что недавний доклад Генерального директора МАГАТЭ по СВПД демонстрирует способность Агентства проверять обязательства Ирана по настоящему соглашению и его высокий уровень сотрудничества с МАГАТЭ.

По его словам, в последние 5 лет отчеты МАГАТЭ подтверждают, что Иран продолжает сотрудничать с Агентством.

"С 16 января 2016 года (день реализации СВПД) Агентство проверяет и контролирует выполнение Ираном обязательств, связанных с ядерной сделкой, в соответствии с процедурами, изложенными в СВПД", подчеркнул Гариб Абади.

При этом он добавил, что из-за безответственного поведения США и незаконных односторонних санкций, соглашение потеряло свой баланс обязательств, что приводит к потере предусмотренных выгод для Ирана.