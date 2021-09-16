Есть потенциал для расширения отношений между Ираном и Пакистаном - Раиси

На встрече с премьер-министром Пакистана Имран Ханом президент Ирана Эбрахим Раиси сказал, что у Тегерана и Исламабада есть ценные возможности для расширения отношений, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время визита в Таджикистан в четверг президент Раиси на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом назвал отношения между двумя странами выходящими за рамки исторического соседства из-за исторической и культурной общности. «Мы не должны допустить, чтобы мятежи иностранцев повлияли на эти добрые отношения», - отметил он.

«Установление безопасности в приграничных районах может активизировать значительный потенциал этих районов для экономического и торгового взаимодействия и обменов, а также способствовать их процветанию», - заявил он.