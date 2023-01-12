Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 17 января в Москве проведут переговоры, стороны продолжат обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, включая ситуацию вокруг СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе). Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"17 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры со своим иранским коллегой, который будет находиться в этот день в Москве с рабочим визитом. Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной сделке и взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, обстановку в Сирии, Афганистане и каспийскую проблематику", - сказала она.

"Намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном", - добавила Захарова.