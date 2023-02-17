Иран не оставляет попыток "экспортировать революцию" на Кавказ - взгляд из США

БАКУ /Trend/ - Несмотря на давление санкций, критику со стороны международного сообщества за подавление внутренних протестов, Иран по-прежнему стремится извлечь выгоду из текущей геополитической ситуации, говорится в статье Дж. Д. Хейворта, опубликованной на сайте American Greatness.

Воспользовавшись тем, что России отвлечена, Иран в настоящее время предпринимает активные усилия по установлению контроля над регионом, и Армению использует в качестве союзника, говорится в статье.

Как отмечается в материале, Азербайджан, имеющий общую границу и миллионы этнических азербайджанцев, проживающих в Иране, явно чувствует намерения Ирана.

В статье упоминается о теракте в посольстве Азербайджана в Тегеране.

"27 января вооруженный мужчина ворвался в посольство Азербайджана в Иране. Террорист напал на главу службы безопасности, в результате чего тот погиб, и ранил двух охранников посольства. После нападения Азербайджан эвакуировал своих должностных лиц из посольства, включая тех, кто пострадал в результате нападения, и полностью приостановил работу посольства в Тегеране. В то время как Азербайджан назвал это терактом, Иран хранил молчание", - пишет автор.

В статье также говорится о продаже Ираном оружия Армении.

"Всего за несколько недель до этого иранские ракетные системы и такие же беспилотники-смертники, проданные России, были переданы другому северному соседу Ирана, Армении. В дополнение к этим военным действиям всего в двух милях от границы с Азербайджаном было открыто новое консульство Ирана в Армении", - говорится в статье.

Почему все это происходит сейчас? В статье говорится, что это связано с тем, что Ирану в течение многих лет не удавалось "экспортировать революцию" на Кавказ, в то время как теперь он рассматривает нынешние реалии как подходящий момент для "заполнения вакуума". Это происходит, как говорит автор, из-за того, что у соседей Ирана есть своя доля проблем.

Такие действия Ирана, наряду с его реакцией на террористическую атаку на посольство Азербайджана, доказывают истинные намерения Исламской Республики.

В статье утверждается, что "иранские усилия начнутся с Армении, потому что эта страна предлагает "открытые двери". Из-за того, что Россия не оказывает Армении необходимой помощи, Армения видит Иран в качестве нового гаранта безопасности, считает автор.

В то время как Азербайджан всегда старался относиться к своему южному соседу с уважением, это не происходит взаимно, подчеркивается в статье.

Автор также указывает, что США необходимо использовать момент, чтобы помочь остановить распространяющееся влияние Ирана.

Если "пагубное влияние Ирана не будет сдержано, оно будет продолжать распространяться, в частности, на Кавказе", говорится в статье. Это, однако, не новость для Азербайджана, который давно понял, что представляет собой Иран, когда речь заходит о "добрососедстве" и "дружбе".