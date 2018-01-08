СМИ сообщили об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая иранском танкере

8 января 2018 12:17 (UTC+04:00)

Иранский нефтяной танкер, загоревшийся у восточного побережья Китая после столкновения с сухогрузом, может взорваться и затонуть, сообщает РИА Новости со ссылкой на CCTV.

В результате столкновения пропали 32 члена экипажа танкера, их поиски продолжаются. К настоящему времени обнаружено тело одного моряка. Его доставят в Шанхай, где пройдет вскрытие и опознание.

Инцидент произошел вечером 6 января. Нефтяной танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту танкера, принадлежащего иранской компании, находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними была потеряна. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех ух удалось спасти. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет. Позже к поискам присоединились военно-морские силы США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МИД Ирана намерен встретиться с представителями ЕС по ядерной сделке
Ядерная программа 13:11
Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину лошадь
Китай 12:11
США присоединились к поиску пропавших после крушения судов у побережья КНР
США 09:22
Ирак собирается экспортировать нефть из провинции Киркук в Иран
Арабские страны 7 января 20:08
Протесты в Иране дают Трампу основания выступать в поддержку народа республики - глава ЦРУ
США 7 января 19:46
Иран полностью разблокировал доступ к Telegram
Политика 7 января 16:11
Китай направил очистное судно на место столкновения танкера с сухогрузом
Китай 7 января 15:52
В Иране освобождено большинство участников протестов
Общество 7 января 15:43
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 50 человек
Иран 7 января 13:45
В результате столкновения двух судов у побережья Китая без вести пропали 32 человека (ОБНОВЛЕНО)
Китай 7 января 09:45
На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 4,7
Общество 6 января 20:11
США намерены изменить ядерную сделку с Ираном - Тиллерсон
Ядерная программа 6 января 05:21
В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики
Политика 6 января 03:27
Постпред Ирана при ООН назвал созыв СБ злоупотреблением США властью
Политика 6 января 02:43
СБ ООН завершил закрытые предварительные консультации по Ирану
Политика 6 января 00:16
В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек
Китай 5 января 23:41
Китай ограничивает экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР
Китай 5 января 16:42
Китай прекращает экспорт железа и промышленного оборудования в КНДР
Китай 5 января 16:25