СМИ сообщили об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая иранском танкере

Иранский нефтяной танкер, загоревшийся у восточного побережья Китая после столкновения с сухогрузом, может взорваться и затонуть, сообщает РИА Новости со ссылкой на CCTV.

В результате столкновения пропали 32 члена экипажа танкера, их поиски продолжаются. К настоящему времени обнаружено тело одного моряка. Его доставят в Шанхай, где пройдет вскрытие и опознание.

Инцидент произошел вечером 6 января. Нефтяной танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая. На борту танкера, принадлежащего иранской компании, находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два гражданина Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними была потеряна. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, всех ух удалось спасти. КНР направила на место происшествия четыре спасательных корабля и три судна для ликвидации розлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет. Позже к поискам присоединились военно-морские силы США.

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