Четыре человека стали жертвами коронавируса в иранском Восточном Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Восточный Азербайджан четыре человека умерли из-за заражения новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend, сказал ректор Тебризского университета медицинских наук Мохаммад Гусейн Суми.
По его словам, в целом, в провинции подтверждены 48 случаев заражения новым коронавирусом. Постепенно выходят ответы анализов и число инфицированных может возрасти.
Ректор отметил, что 20 анализов на коронавирус из последних взятых 54 показал положительный результат.
Он добавил, что инфицированные получают лечение в больницах города Тебриз.
Отметим, что по данным на понедельник в Иране число заражений коронавирусом составляет 1501 человек, из которых 66 умерли, 291 выздоровел.
(Автор: Эльнур Багышов)
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