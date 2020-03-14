Пакистан закрыл границу с Ираном

БАКУ /Trend/ - Пакистан закрыл таможенно-пограничный пункт с Ираном.

Об этом сказал представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Лятифи, сообщает в субботу Trend.

С сегодняшнего дня Пакистан не принимает иранские грузовые автомобили, и разрешает вернуться в Иран оставшимся в стране автомобилям, сказал Лятифи.

"В настоящее время на ирано-пакистанской границе остаются 900 грузовых автомобилей, которые, в основном, перевозят нефтехимическую продукцию, углеводороды и сжиженный газ", - сказал он.

Напомним, что ранее ирано-пакистанская граница была закрыта и для пеших переходов.

Отметим, что в связи со вспышкой коронавируса в Иране соседние страны ввели ограничения на границах с Ираном. Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана подтвердило, что до 14 марта коронавирусом в стране заразились 12 729 человек, скончались 611, выздоровели 4 339 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)