В Иране за сутки умерли 216 пациентов с коронавирусом

Общество 26 июля 2020 14:01 (UTC+04:00)
В Иране за сутки умерли 216 пациентов с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране выявлено 2 333 случая заражения коронавирусом.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По его словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 291 172 человек, состояние 3 695 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавил, что за последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 216 человек, общее число умерших от коронавируса достигло 17 700 человек.

Он также отметил, что до настоящего времени вылечились 253 213 человек.

Представитель министерства добавил, что как и в прошлые дни, "красными зонами" продолжают оставаться провинции Мазандаран, Фарс, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Разави Хорасан, Альборз, Хузистан, Лорестан, Гюлюстан, Кирман, Занджан и Илам.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,32 миллионов тестов.

(Автор: Эльнур Багишев)

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