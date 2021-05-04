Швейцарский дипломат, курировавшая интересы США в Иране, погибла в Тегеране
Сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла, упав с высотного здания, расположенного в одном из районов иранской столицы. Об этом во вторник сообщило иранское агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным представителя экстренных служб Тегерана, произошел несчастный случай: 51-летняя женщина упала с крыши многоэтажного дома в районе Камрания. Местные медики констатировали ее смерть на месте инцидента. Представитель экстренных служб также сообщил, что тело швейцарки передано судебно-медицинским экспертам.
Как указывает телеканал Sky News Arabia, погибшая занимала должность первого секретаря посольства Швейцарии в Тегеране. Дипломат курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране.
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