В Иране за сутки от коронавируса скончались около 400 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончался 391 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 117 182.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 15 975 человек. Общее число инфицированных достигло 5 424 835, состояние 6 765 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 764 998 человек, проведено свыше 31 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 43,3 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первой дозой препарата привились 29,4 миллиона, второй – 13,9 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев)

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