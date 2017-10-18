Айшан Мехтиева и Сархан Буньятзаде о любви – концерт в Филармонии

БАКУ /Trend Life/ - В Государственной филармонии имени Муслима Магомаева 30 октября в 19.00 состоится концерт солистов Азербайджанского телевидения Айшан Мехтиевой и Сархана Буньятзаде, сообщает Trend Life.

Вечер организован телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским радио и Государственной филармонией при содействии Министерства культуры и туризма. В концертной программе будут представлены композиции мугама, народные песни и произведения известных композиторов о любви. Выступление артистов пройдет в сопровождении оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова Азербайджанского телевидения и радио. Дирижер – лауреат международных конкурсов Мустафа Ашуров.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)