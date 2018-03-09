Азербайджанская художница изобразила природу души (ФОТО)

9 марта 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Она молода и талантлива, а ее работы оригинальны и самобытны. Они удивляют ярким красками и богатой фантазией автора, богатой палитрой и жанровым разнообразием...

В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников Азербайджана Айнуры Гашимовой "Природа души", приуроченной к Международному женскому дню 8 марта, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Айнура Гашимова – выпускница Азербайджанской государственной академии художеств, доктор философии по искусствоведению и педагогике. Работала директором Государственной детской художественной галереи имени Тофига Исмайлова и Бакинского городского детского творческого центра. Её картины – это пейзажи, натюрморты, портреты и зарисовки родного города. Художница красками выражает то, что дорого людям – естественную красоту и искренние чувства, пытаясь таким образом представить природу человеческой души.

Выставка продлится до 12 марта. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

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