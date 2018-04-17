Продолжатель наследия Вагифа Мустафазаде выступил с концертом в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама при поддержке Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения провел концерт пианиста-виртуоза Низами Алиева, сообщает Trend Life.

Ведущий вечера, теле-радио ведущий и знаток джаза Рахиб Азери отметил природную одаренность и необычайную любовь к творчеству Низами Алиева, которого назвал продолжателем наследия легендарного джазового пианиста и композитора, основоположника уникального направления джаз-мугам, одного из великих джаз пианистов двадцатого века Вагифа Мустафазаде.

Низами Алиев является учеником народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", выдающегося пианиста Чингиза Садыхова. На вечере в сопровождении джаз-группы прозвучали авторские композиции Низами Алиева, а также композиторские и народные песни "Küçələrə su səpmişəm", "Xəzərin sahilində", "Vaqif xaritəsi", "Bağ mövsümü", "Qubanın ağ alması", "Sarı gəlin", "Alağöz", "Bakı gecələri", которые сопровождались овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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