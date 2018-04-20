Гнауа – целительные и эмоциональные этнические ритмы Марокко в Азербайджане (ФОТО)

20 апреля 2018 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Etnik musiqi inciləri" (Жемчужины этнической музыки) со своей группой выступил Маалем Хоуссам Гуиниа – исполнитель из Марокко в стиле гнауа, сообщает Trend Life. Вечер был организован при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

На открытии посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Амбарх рассказал о развивающихся дружеских, экономических и культурных связях между странами отметил, что между странами. Было отмечено, что музыка гнауа является одним из самых важных направлений в богатом и разнообразном культурном наследии Марокко. Музыка гнауа (gnawa) - смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Она сочетает в себе не только музыку, но и акробатические танцы, что символизирует её как молитву и как праздник жизни. Гнауа - термин, имеющий два значения в культурном аспекте. Он используется для определения как религиозно-духовного порядка, традиционного для народа с идентичным названием, и собственно как музыка, отображающая их духовную жизнь. Суть марокканского фолка - постепенно завораживающее нагнетание, ритмические узоры, захватывающие слушателя, обертывающие его сетями ритма, который все стремительнее и стремительнее уносит сознание. Каждая музыкальная композиция представляет собой симбиоз текстов и изящной мелодии, песни гнауа сопровождаются традиционными танцами африканских племен. Несмотря на то, что для исполнения гнауа используется всего 3 инструмента – барабанами "ганга", кастаньеты "кракеб" и трехструнная лютня "гембри" – по силе эмоционального воздействия эта музыка не имеет себе равных, а сами марокканцы приписывают ей целительные свойства. Ежегодно в городе Эссаурия (Марокко) проходит Международный музыкальный фестиваль гнауа (Gnaoua World Music Festival).

Напомним, что в рамках "Жемчужины этнической музыки" прошли концерты исполнителей этнической музыки из Румынии, Молдовы, Турции, Греции и других стран. Международный центр мугама также успешно реализовал проект "Sound Waves" с участием этнических музыкантов из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран, которые вместе с азербайджанскими музыкантами представили синтез музыкальных культур народов.

(Автор: Вугар Иманов)

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