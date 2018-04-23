В Баку пройдет гала-вечер победителей третьего Фестиваля буктрейлеров

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 2 мая в 19.00 пройдет гала-вечер и церемония награждения победителей третьего Фестиваля буктрейлеров, сообщил Trend Life автор и руководитель проекта, киноактер, продюсер Руслан Сабирли.

"Жюри завершило оценку буктрейлеров, оргкомитетом будут просуммированы результаты и выявлены лучшие работы. Для объективности оценки буктрейлеров были проведены по отдельности, т.е. члены жюри не знали результаты друг друга", - отметил член жюри Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно, а также подарки от партнеров фестиваля. Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен к Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.

В состав жюри вошли известные деятели культуры: президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, кинорежиссер, сценарист, народный артист Огтай Миргасымов, сценарист, завсектором по пропаганде и регистрации фильмов отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджана, заслуженный деятель культуры Юсиф Шейхов, актриса театра и кино, заслуженная актриса Мехрибан Зеки, телеведущий, продюсер, заслуженный артист Мурад Дадашов.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Сайт фестиваля: www.booktrailer.az, Facebook-страница: www.facebook.com/Booktrailer.Az. По всем вопросам можно обращаться: festival2018@booktrailer.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.