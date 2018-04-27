Фильмы-премьеры для гостей Гран-при Азербайджана Формулы 1

27 апреля 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Киноцентр "Низами" приглашает гостей Гран-при Азербайджана Формулы 1 на премьеры фильмов, которые представлены с 26 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра.

Фильм «Джан феда» (Турция), представленный компанией AF Mediya, снят режиссером Чагатай Тосуном в жанре военного боевика. Возрастной ценз: 14+. Фильм посвящен, героизму турецких бойцов за Родину, в борьбе против терроризма и предательства. В ролях снялись Керем Бурсин, Бупак Озчивит, Мелике Ипек и другие актеры.

Фильм «Правда или действие» (США) снят режиссером Джеффом Уодлоу в жанре ужаса. Возрастной ценз: 18+ . Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре? В фильме снялись Люси Хейл, Тайлер Пози, Вайолетт Бин, Софи Тэйлор Али, Нолан Джерард Фанк, Лэндон Либуарон, Сэм Лернер и другие актеры.

Фильм «Дыши во мгле» (США-Канада) снят режиссером Дэниэлем Роби в жанре фантастики, триллера и приключения. Возрастной ценз: 14+. После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы. В главных ролях снялись Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин. Мишель Робен, Анна Гейлор. Réphaël Ghrenassia, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Морис Антони, Робин Бард и другие актеры.

Более подробно https://www.facebook.com/NizamiCinema?rf=hl

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит в Баку 27-29 апреля. Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Вугар Иманов)

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