Мститель из Гянджабасара, Газанфар дайы, Гатыр Мамед…- незабываемый Шахмар Алекберов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Музейном центре прошел вечер, посвященный 75-летию со дня рождения видного киноактера и режиссера, лауреат Государственной премии, народного артиста Азербайджана Шахмара Алекберова, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Министерством культуры Азербайджана, Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики и Госфильмофондом.

Вниманию гостей мероприятия была представлена фотоэкспозиция, отражающая творчество актера и режиссера. Первый секретарь СКАР, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народные артисты Амина Юсифгызы, заслуженный артист Эльхан Гасымов и другие рассказали о жизни и творчестве Шахмара Алекперова, поделись воспоминаниями.



Родился Шахмар Алекберов 23 августа 1943 года в Гяндже. Отец Зульфугар был родом из Джабраила, а мать Изулят ханым - из Тифлиса. Когда ему было 9 лет, семья переехала в Баку. В школе он выделялся своими знаниями и способностями. Особенно хорошо ему давалась математика. Окончил среднюю школу в 15 лет. Еще учась в школе, посещал драмкружок Лютфи Мамедбекова во Дворце культуры, играл здесь в спектаклях. Однако, родители не хотели, чтобы он стал актером. Им он сказал, что подал документы на факультет востоковедения в университете. Мама Изулят ханым, одна из первых выпускниц первого в Азербайджане педагогического техникума, страшно рассердилась, узнав, что он поступил в театральный институт. Но Шахмар давно отдал свое сердце актерскому искусству. В 1963 году поступил на факультет актеров театра и кино Азербайджанского государственного театрального института, где учился на курсе Рзы Тахмасиба. Наставник был уверен, что Шахмар обязательно станет великим актером. Уже студентом III курса Шахмар стал выступать в качестве актера в Академическом национальном драматическом театре. Первый раз вышел на сцену в спектакле Шекспира "Лопе де Вега". По завершении учебы был оставлен в институте преподавателем-ассистентом. А после армейской службы вновь окунулся в актерскую деятельность. Но уже не в драмтеатре, а в киностудии.

В то время Адиль Искендеров был переведен с поста главного режиссера драмтеатра в киностудию имени Джафара Джаббарлы директором. Получив его приглашение, Шахмар Алекберов стал работать в студии "Киноактерство", созданной Искендеровым. Поклонники кино узнали и полюбили Шахмара, когда ему было всего 24 года. Впервые снялся в 1967 году в фильме Камиля Рустамбекова "Поединок в горах". Образ искреннего, добросовестного молодого солдата Фарруха завоевал зрительские симпатии. Первая роль в кино стала началом его творческого успеха. Роль Мазахира в снятом режиссерами Рамизом Аскеровым, Тофигом Тагизаде и Ага Рза Гулиевым в 1969 году фильме "Красавицей я не была" тоже полюбилась зрителям именно благодаря актерскому мастерству Алекберова. Шахмар Алекберов напряженно работал над каждой ролью, стремился раскрыть своеобразные черты, характер, познать мировоззрение, жизненное кредо своего персонажа. Именно поэтому каждый созданный им образ отличался от других не только внешним видом, но и внутренним миром. Хотя сыгранные им роли обладали разными характерами, большинство из них - положительные герои. Среди них, роль следователя Гюндюза Кяримбяйли в фильме Арифа Бабаева "Удар в спину", предводителя хуррамитов, бесстрашного полководца Джавидана ("Бабек" Эльдара Гулиева), смелого Имана ("Последний перевал" Камиля Рустамбекова), доброго Газанфар дайы ("Семеро сыновей моих" Тофига Тагизаде), Гатыр Мамеда ("Гатыр Мамед" Расима Оджагова). Помимо этого Шахмар Алекберов участвовал в дубляже ряда популярных картин и озвучании фильмов сатирической киностудии "Мозалан". Он также вел программу "Улдуз" и передачу "Молла Насреддин". Исполнил ряд запомнившихся ролей в телеспектаклях. Однако главное место в творчестве Шахмара занимало все же кино. Он работал со многими режиссерами. Снялся в десятках фильмов. Зрители увидели созданные им разнообразные образы - Ризван ("Золотой гусь"), один из парней ("Парни нашей улицы"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Фейзи ("Фирангиз"), Нуру ("Чудак"), Тахир ("Жди меня"), Халиг ("Старики, старики…"), Джумшуд ("Вот придет август"), Ибрагим ("Седлайте коней").

Его жизнь оборвалась 12 августа 1992 года, очень рано, на 49-м году жизни. Он был у стоматолога, где ему повредили язык, а потом простудился на съемочной площадке и рана на языке превратилась в опухоль. Он страдал целых семь лет. Стойко переносил сложности лечебной терапии, различные осложнения. У Шахмара была сильная воля. Не хотел, чтобы даже самые близкие друзья видели его сломленным. Даже смертельная болезнь не смогла лишить Шахмара жизнелюбия, крайне ответственного отношения к своей профессии и мечты о будущем. Многие годы он мечтал снять свой фильм, сказать свое слово в качестве режиссера.

В 1987 году впервые с кинорежиссером Гюльбяниз Азимзаде снял телевизионный художественный фильм "Экзамен". А в 1989 году Шахмар Алекберов снял свой первый самостоятельный фильм в качестве режиссера - "Ночь без края", по заказу Гостелерадио СССР. Между тем болезнь прогрессировала…В 1990 году приступил к съемкам ленты "Газельхан". Снимал почти беспрерывно. Презентация фильма состоялась в 1991 году. Но увидеть его Шахмару Алекберову уже не довелось…

Память Актера и Режиссера всегда живет в его ролях и фильмах!

(Автор: Вугар Иманов)

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