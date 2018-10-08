История любви Микаила Мушфига и Дильбер – необычная премьера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Ah, bu uzun sevda yolu" (Этот долгий путь любви) по одноимённому произведению драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли, сообщает Trend Life.

Проект реализован Министерством культуры и Аздрамой в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 110-летия Микаила Мушфига.

На открытии вечера первый заместитель министра Вагиф Алиев отметил, несмотря на свою короткую жизнь, Микаил Мушфиг (наст. Микаил Абдулкадыр оглы Исмаилзаде, 5 июня 1908 - 12 марта 1939) вписал свое имя в историю азербайджанской литературы. Автор многих стихов, воспевающих любовь и красоту, о чем бы поэт ни писал, какой бы темы ни касался, он стремился, прежде всего, воспеть новое, осмыслить и показать сущность и закономерности его развития. В его произведениях убедительно раскрывается внутренний мир людей, нашли отражение взгляды поэта в связи с социально-культурными вопросами. Главное достоинство эпических произведений поэта составляют полнота характеров его героев, хорошо построенный сюжет, драматизм событий и естественность диалогов. Однако, Микаил Мушфиг стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году.

Сюжет спектакля повествует о любви Микаила и его супруги Дильбер, трагических моментах жизни. При этом произведение представлено в оригинальной форме и только у главных героев есть имена – остальные образы – это Мужчина во френче, Мудрый поэт, Друг поэта, Поэт-новатор, Поэтесса, Враг поэта, Трусливый поэт и другие.

Режиссер спектакля – художественный руководитель и директор театра, народный артист Азер Паша Нематов, режиссер – Анар Садыгов, художник – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор – народный артист Сиявуш Керими. В главных ролях – заслуженные артисты Анар Гейбатов и Мунаввер Алиева. В ролях – народный артист Гаджи Исмайлов, заслуженные артисты Айшад Мамедов, Эльшан Рустамов, Мехрибан Ханларова, Эльшан Джабраилов, актеры Эльнар Гараев, Ильяс Ахмедов, Вюсал Мустафаев, Хадиджа Новрузул и Рада Насибова.

Из воспоминаний единственной дочери Лейлы Ахундзаде:

"Вся их история – сплошное переплетение случайностей. Родной дядя Дильбер – Идрис Ахундзаде был преподавателем литературы, и его близкими друзьями были Гусейн Джавид и Ахмед Джавад. Однажды он приехал к брату в Гянджу и увидел, что племяннице тяжело в отчем доме с мачехой. Недолго думая он забирает ее в Баку. Кто знает, встретились ли бы Дильбер и Мушфиг, не случись этого?..

И вот жена дяди берет ее на свой выпускной вечер. Мероприятие еще не началось, гости толпятся в фойе, и тут подходит сокурсник – молодой, красивый, талантливый и готовый заявить о себе всему миру.

– Дильбер, познакомься: Микаил Мушфиг.

Она и раньше слышала о нем, ведь он был большим другом дяди и тот часто рассказывал о Микаиле, но увидела его впервые. То ли судьба, то ли слепой случай – он сел позади нее. Густые, длинные волосы, заплетенные в толстые косы, окажутся стрелами Купидона: закинув их назад, она заденет его лицо – и сердце поэта сдастся без боя. На каждое их свидание он будет приносить ей «подарок» – так захочет она.

– Я прошу, согласись, чтобы мы виделись чаще.

– С одним условием!

– Я все выполню, скажи, с каким?

– На каждое наше свидание приноси мне новый стих.

Он посвятит ей свои лучшие строки, будет говорить с ней стихами, отправлять в письмах строфы, а она – вдохновлять его на нежную лирику. «Ох, Дильбер, вскружила ты мне голову! Боюсь, скажут, Мушфиг стал поэтом любви», – сказал он ей однажды. Он станет искать с ней встречи, часами поджидать ее, а чувство свое облачит в стихи. Она же вдоволь его помучает, пока наконец не скажет заветное «да». Правда, тоже с одним условием…

Ее мама всегда хотела одного: обязательно выучиться, самой встать на ноги, получить возможность быть независимой. Она сама была несчастлива в жизни, поэтому хотела оградить дочку. В связи с желанием матери Дильбер ханым стала тянуть со свадьбой. С причиной был согласен и сам поэт. Он нередко обращался к образу женщины в своем творчестве. Долгая помолвка воплощалась в строки, их ожидали и разлуки, и томление, и долгожданные встречи. Но любовь не только не ослабла – она крепла с каждым днем. Их помолвка, как и свадьба, стала событием века. Среди гостей были такие личности как Гусейн Джавид, Абдулла Шаиг, Ахмед Джавад, Бюльбюль, Самед Вургун, Мир Джалал, Расул Рза и многие другие. Это была не просто свадьба – это был настоящий праздник красоты, любви, музыки и, конечно, поэзии.

Их дом всегда был полон гостей: то это были великие поэты и писатели, то беспризорные ребятишки, которых Мушфиг часто приводил домой, чтобы накормить, одеть, обуть, а потом устраивал в детдом. Дильбер-ханум проучится медицинский университет, станет активисткой и даже депутатом Бакинского Совета.

Через год два любящих сердца озарит еще большая радость – у них появится сын Ялчин. Но, к их глубокому горю, он проживет и года...

А потом наступила время сталинских репрессий…Сначала забрали его, а потом пришли и за ней. Допрос за допросом, пытка за пыткой... Она не отреклась от него, до конца защищала его имя. В тюрьме ей срезали косы, которые были поэтическим символом их любви. Не знаю почему, но больше всего мучили именно ее. Ей говорили: подпиши бумагу, что он состоял в националистических и прочих организациях. Она отвечала: «Нет». Ей говорили: откажись от него, признай виновным. «Нет»...

Пытки серьезно повлияли на ее здоровье - появился целый букет болезней: и инфаркт, и почки, и нервы, и сахарный диабет... Когда они поняли, что ничего от нее не добьются, а она от пыток стала явно не в себе, ее перевезли из тюремной больницы в психиатрическую. Только чтобы она там не оставалась, врачи, которые узнали ее, выписали справку, что она якобы здорова. Она уехала к матери в Гянджу и долгое время лечилась уже там. Первое время она ничего не говорила, ничего не понимала, не знала, ни кто она сама, ни кто такой Мушфиг... Врачи советовали ей начать новую жизнь, построить семью. Понимаете, она была совсем молодой девушкой, когда все это обрушилось на ее хрупкие плечи. Ни мужа, ни детей – смысла просыпаться по утрам не было...

Многие от нее отвернулись. Было очень тяжело. На работу не принимали, отворачивались. Но все-таки были и хорошие люди... Получив реабилитацию, мы – мама, я и брат – переехали в Баку, одно время жили у родственников Мушфига. Я его сестру называла тетей. Она приносила подарки, гуляла с нами. Я любила их как родных. Какая она была талантливая женщина! Как она вкусно готовила, шила, рисовала, играла! Мушфиг и сам был очень талантлив: он брал мамин тар и не просто напевал песни, а исполнял мугам – вот каким он был! И его сестра была такая же. Мама жила Мушфигом, постоянно то выступала, то куда-то писала, то что-то вспоминала и тут же переносила на бумагу... На 80-летии Мушфига она будто чувствовала, что прощается с ним. Мама не должна была выступать, но опять словно неведомые силы ее подняли и держали, пока она говорила, а она была уже так слаба! Я сидела и дрожала от мысли, что она вот-вот упадет.

В азербайджанском языке есть слово möcüzə – это единственное мое объяснение. Когда Мушфига забрали, на столе лежала большая папка под названием «Дильбернаме» – все стихи он хранил там, и все исчезло. На протяжении всей своей жизни он собирал народные песни, дастаны и так далее – все забрали, ничего ей не вернули. Но она не только восстановила часть его произведений, а и сама начала писать. Чудо, просто чудо! Правда, мама никогда не называла себя поэтом. Я помню, она ждала, чтобы я проснулась, и зачитывала мне очередное свое творение. Ах, как жаль, что я их не записывала, как жаль, что многое потерялось!

Я выросла среди поэтов, музыкантов, композиторов. Жизнь казалась очень красивой – ведь все воспевали красоту, любовь... Окружение формирует тебя как человека, коренным образом меняет мировоззрение. К маме очень многие приходили в гости. Я обожала эти вечера, когда все собирались у нас. Стихи, стихи, стихи... При этом, мне кажется, они будто не хотели вспоминать тяжелое, плохое. Кстати, первая малышка в нашем доме названа в честь Дильбер ханым. А мою дочку она назвала в честь Нигяр Рафибейли. Она застала внуков, хоть и ненадолго, но застала..."

(Автор: Вугар Иманов)

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