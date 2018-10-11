Личные вещи Ростроповича и Вишневской выставят на торги в Лондоне

11 октября 2018 17:09 (UTC+04:00)

Более 300 лотов из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской общей стоимостью 3,5 млн фунтов будут впервые выставлены на торги Sotheby's в Лондоне в ноябре, передает Интерфакс.

"Коллекция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской будет представлена на торгах Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 28 ноября. Аукцион, посвященный двум легендам мировой классической сцены, представит более 300 лотов, среди которых будут предметы мебели, ювелирные украшения, произведения русского искусства, книги и музыкальные инструменты, на которых играл сам маэстро, а также другие выдающиеся композиторы и исполнители XX века", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в четверг.

Там отметили, что "общий эстимейт лотов, которые позволят их новым владельцам по-новому взглянуть на личную жизнь Ростроповича и Вишневской, составит 3,5 млн фунтов".

В пресс-службе привели слова дочерей артистов, Елены и Ольги Ростропович, которые отметили, что на торгах будет представлено много личных вещей.

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