Юбилей Арифа Меликова отметят праздничным концертом во Дворце Гейдара Алиева

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 31 октября в 19.00, пройдет вечер произведений лауреата Государственной премии Азербайджана, народного артиста СССР, кавалера орденов "Славы", "Независимости" и "Гейдара Алиева", Золотой медали имени Низами Гянджеви, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Арифа Меликова, посвященный 85- летию выдающегося композитора, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие народные артисты Бриллиант Дадашова, Самир Джафаров, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Тунзаля Агаева, Теймур Амрах, Аббас Багиров, Лала Мамедова, Закир Алиев, Инара Бабаева, Эхтирам Гусейнов, Афаг Аббасова, Хайям Мустафазаде, исполнители Надир Гафарзаде, Талех Яхъяев, Замиг Гусейнов, Фарид Алиев, Сабина Арабли, Сархан Буньятзаде, Айтян Магеррамова, Агиль Рзаев, Кямиля Набиева, Нисбет Садраева, Нигяр Шабанова, Эмилия Ягубова и другие. Выступления пройдут в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Ахмедова Азербайджанского телевидения и радио и инструментального ансамбля “Qaytağı”. На вечере прозвучат произведения Арифа Меликова “Azərbaycan”, “Güllərim”, “Dənizdə ay çiməndə”, “Gözlərimin dünyası”, “Gəl bizim dağlara”, “İnandım”, “Sən Əslisən, mən Kərəm”, “Şirin qızım”, “Qonaq gəl bizə”, “Dənizə baxıram”, Günəş ürəkli” и другие.

Композитор вписал свои лучшие страницы в азербайджанскую музыку и особенно внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Ариф Меликов является автором таких балетов как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", "Юсуф и Зулейка", которые ставились на многих сценах мира. Композитор также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматического театра и фильмов, среди которых "Волшебный халат", "Звезды не гаснут", "Последний перевал", "Гариб в стране джиннов", "Легенда о девичьей башне", "Сигнал с моря", "Родные берега", "Убийство в ночном поезде", "Палитра жизни" и т.д. В настоящее время ведёт активную композиторскую, преподавательскую и музыкально-общественную деятельность, и считает, что главное в жизни - не награды, а воспитание творческой молодежи.

Цена билетов от 10 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.