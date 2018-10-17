Мир музыки Узеира Гаджибейли глазами азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер 4 ноября состоится пленэр, посвященный творчеству гениального композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, музыковеда, ученого-энциклопедиста Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life.

В пленэре примут участие, как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения. В своих произведениях авторы изобразят героев известных опер Узеира Гаджибейли, среди которых "Лейли и Меджнун", "Аршин мал алан", "Не та, так эта", напишут портреты выдающегося композитора, покажут свое видение мира музыки Гаджибейли.

Мероприятие организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанской государственной художественной галереи, НПО Arts Council Azerbaijan и общественной организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

Художественный пленэр, предполагающий не столько традиционное "воспроизведение в живописи естественного освещения и воздушной среды", сколько работу художников на открытом воздухе, вне помещения. Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции.



Посетить мероприятие можно с 14:00 до 17:00. Вход свободный.



Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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