Открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра (ФОТО)

25 декабря 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие здания Шушинского государственного музыкального драматического театра после капитального строительства и реконструкции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Шушинский государственный музыкальный драматический театр располагается в кинотеатре "Savalan" (город Баку, Бинагадинский район, 8-й микрорайон, улица С.С. Ахундова 6).

Работы по строительству и реконструкции были проведены по заказу Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев рассказал о работе, проводимой по развитию в стране сферы культуры.

Было подчеркнуто, что после освобождения под руководством Верховного главнокомандующего наших родных земель, Шушинский театр будет функционировать на прежнем месте, и этот день близок.

Было отмечено, что после строительных работ, проведенных на высоком уровне, Шушинский театр открыл свои двери для любителей театрального искусства. У театра большой творческий потенциал, несмотря на трудности, учреждение культуры все эти годы успешно продолжает свою деятельность.

Было также подчеркнуто, что здания всех театров в стране ремонтируются и оснащаются новым оборудованием.

Министр культуры поздравил коллектив Шушинского государственного музыкального драматического театра и пожелал дальнейших успехов в деятельности.

В своих выступлениях на мероприятии глава Исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев и директор Шушинского государственного музыкального драматического театра Ядыгяр Мурадов дали высокую оценку строительству и реконструкции здания театра.

Здесь создан вестибюль, административные комнаты, гримерные, помещения технического обслуживания и зрительный зал на 110 человек.

На втором этаже расположены помещения звуко- и светооператоров, комната кинопроекции. Сцена реконструирована, здесь установлено современное механическое оборудование. Установлена система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации и система пожаротушения. Здание обеспечено новыми телекоммуникационными системами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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