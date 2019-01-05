Письмо президента США передано азербайджанскому музею (ФОТО)

5 января 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Супруга выдающегося пианиста, народного артиста Азербайджана Чингиза Садыхова Джейран Садыхова передала в дар Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана ценные материалы из архива музыканта, сообщила Trend Life директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова.

Данные материалы были привезены супругой выдающегося пианиста из США, где семья Садыховых проживает уже более 25 лет. Среди них награды пианиста - орден "Шохрат" и нагрудный знак почетного звания "Народный артист Азербайджана", фотографии, благодарственное письмо от президента США Билла Клинтона и многое другое.

Как отметила Алла Байрамова, переданные материалы очень ценные, и Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана выражает глубокую признательность Джейран Садыховой.

Отметим, что в этот раз в музей была передана 51 единица. Год назад Джейран Садыхова уже передала часть архива Чингиза Садыхова музею (103 единицы).

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант являлся солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Чингиз Садыхов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1987 году – почетного звания "Народный артист".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства Чингиз Садыхов был награжден орденом "Шохрат".

С 1994 года музыкант жил в городе Сан-Франциско, а в последнее время в городе Сан-Хосе (США), где скончался 30 декабря 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
О Нигяр азербайджанской оперной сцены… (ФОТО)
Культура 21 сентября 2018 19:11
Музыка на холсте: портреты музыкантов в работах Таира Салахова (ФОТО)
Культура 14 сентября 2018 18:30
Продолжатель наследия Вагифа Мустафазаде выступил с концертом в Баку (ФОТО)
Культура 17 апреля 2018 16:28
Болгарская публика в гостях у Гара Гараева...
Интервью 3 апреля 2018 15:55
Встретить весну с народным художником Арифом Гусейновым
Культура 2 марта 2018 10:20
Реквием-композиция "Ходжалы" в память о жертвах трагедии (ФОТО)
Социум 26 февраля 2018 15:52
Лента новостей
Баркиндо: Спрос на нефть стран-членов ОПЕК резко возрастет (Эксклюзив)
Энергетика 15:24
В Афганистане талибы взяли в заложники 12 мирных жителей
Другие страны 15:18
Личный состав азербайджанской армии должен быть готов к боевым операциям - министр (ФОТО)
Политика 15:04
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе недалеко от Лос-Анджелеса
США 15:01
"Узбекхиммаш" направит на модернизацию литейного производства свыше 23 миллионов долларов
Узбекистан 14:50
Статус нефтегазовых проектов Казахстана на декабрь 2018 года
Энергетика 14:30
Мусорщики в Египте образовали профсоюз для поддержания развития туризма
Арабские страны 14:23
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 14:14
В Калифорнии произошла стрельба в боулинге
США 13:54