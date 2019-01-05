Письмо президента США передано азербайджанскому музею (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Супруга выдающегося пианиста, народного артиста Азербайджана Чингиза Садыхова Джейран Садыхова передала в дар Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана ценные материалы из архива музыканта, сообщила Trend Life директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова.

Данные материалы были привезены супругой выдающегося пианиста из США, где семья Садыховых проживает уже более 25 лет. Среди них награды пианиста - орден "Шохрат" и нагрудный знак почетного звания "Народный артист Азербайджана", фотографии, благодарственное письмо от президента США Билла Клинтона и многое другое.

Как отметила Алла Байрамова, переданные материалы очень ценные, и Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана выражает глубокую признательность Джейран Садыховой.

Отметим, что в этот раз в музей была передана 51 единица. Год назад Джейран Садыхова уже передала часть архива Чингиза Садыхова музею (103 единицы).

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант являлся солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Чингиз Садыхов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1987 году – почетного звания "Народный артист".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства Чингиз Садыхов был награжден орденом "Шохрат".

С 1994 года музыкант жил в городе Сан-Франциско, а в последнее время в городе Сан-Хосе (США), где скончался 30 декабря 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.