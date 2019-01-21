В Баку отметят юбилей Офелии Аслан (ФОТО)

21 января 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Показ оперетты "Arşın mal alan" ("Аршин мал алан") выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра в Баку 25 января будет посвящен 80-летнему юбилею со дня рождения видной актрисы театра и кино Офелии Аслан, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В спектакле примут участие заслуженные артисты Азербайджана Азизага Азизов, Наргиз Керимова, Акпер Ализаде, актеры Самедзаде Хасыев, Гюльджахан Саламова, Ульвия Алиева, Мехрибан Залыева, Руслан Мурсалов.

Перед показом постановки заслуженный работник культуры Телли Панахгызы расскажет о творческой деятельности Офелии Аслан, которая в свое время исполняла роль Телли в спектакле "Аршин мал алан".

Офелия Аслан родилась 27 января 1939 году в Баку в семье известного азербайджанского актера Рзы Афганлы. С 1963 года работала в Государственном театре музкомедии (сейчас - Государственный музыкальный театр). Актриса начала свою творческую деятельность в качестве артистки хора, существующего при театре. Аслан впервые получила роль Лалы в комедии "Дурна". Работала во многих престижных театрах Азербайджана, играла в самых лучших спектаклях. Еще во времена СССР она выступала на сцене мoсковского Театра оперетты в спектакле "Мама, я женюсь" (Р.Гаджиева) в роли Бибиханым. Она делила сцену с самыми известными артистами, корифеями азербайджанского театрального искусства - Hасибой Зейналовой, Гаджибаба Багировым, Сиявушем Асланом и другими. Офелия Аслан сыграла в таких известных фильмах как "Дорожное происшествие", "Улыбка актрисы", "Счастливые заботы" и в других. Была замужем за народным артистом Азербайджана Сиявушем Асланом. Скончалась 18 мая 2010 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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