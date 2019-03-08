Я раскрою "Правду" – представитель Азербайджана на "Евровидении-2019" Чингиз Мустафаев

БАКУ /Trend Life/ - Популярный исполнитель Чингиз Мустафаев представит Азербайджан на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". На конкурсе 27-летний певец исполнит композицию "Truth" ("Правда").

"Для меня представлять Азербайджан на песенном конкурсе "Евровидение-2019" – радость и честь. В мае месяце в Тель-Авиве я раскрою "Правду"! Друзья, надеюсь, что песня и видеоклип вам понравятся", - написал музыкант на своей странице в Instagram.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения-2019" 16 мая.

Чингиз Мустафаев - азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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